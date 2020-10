Um pesquisador desbarata o modelo Stock-to-Flow, como Bitcoin para um ‚tech stock‘.

„Há muitas razões pelas quais o preço da Bitcoin pode subir ou cair, mas a S2F não é uma delas“, afirma o autor do relatório.

Um relatório elaborado pela equipe de pesquisa da ByteTree pretende desmascarar um dos mais populares modelos de avaliação Bitcoin (BTC) – Stock-to-Flow. O modelo fornece uma previsão muito otimista para Bitcoin, afirmando que daqui a um ano devemos ver níveis de preços acima de 100.000 dólares.

O co-fundador e chefe de investimentos da BytTree, Charlie Morris, dedica todo o quarto capítulo do relatório a „desmascará-lo“. Os modelos stock-to-flow têm sido aplicados há décadas para prever o preço de commodities como ouro e prata. O estoque é o fornecimento existente do ativo e o fluxo é o novo fornecimento adicional que está sendo gerado. Aplicado ao Bitcoin, ele depende do fato de que sua inflação ou fluxo estará ficando progressivamente menor, enquanto a relação estoque/fluxo estará ficando progressivamente maior. Assim, produzir „céu é o limite“ das previsões de preço.

Morris argumenta que o preço do Bitcoin não é de modo algum ditado pela economia do lado da oferta.

Em uma economia, ele argumenta, o mercado se ajusta de ambos os lados: oferta e demanda até que o novo equilíbrio seja alcançado. Como a oferta de Bitcoin é fixa, é deixada ao lado da demanda da equação para determinar o preço, ele conclui.

Morris acredita que outro problema com o modelo é que ele enfatiza demais as moedas recém-minadas como se fossem as únicas disponíveis para venda, „mas qualquer um que possua Bitcoin é livre para vender“. Ele também ressalta que a dinâmica da rede mudou:

„Quando a rede tem um grande estoque e um fluxo relativamente pequeno, o que importa é o estoque. À medida que o fluxo diminui, ele se torna menos importante para influenciar os preços de mercado“.

Além disso, ele sugere que o papel dos mineiros de Bitcoin tem diminuído ao longo do tempo, conforme indicado pela diminuição da relação entre suas receitas e a capitalização de mercado:

„Os mineiros já ganharam 50% da capitalização de mercado a cada ano. Naquele tempo, eles tinham uma enorme influência no preço, mas a 1,7%, eles não têm. Da mesma forma, eles costumavam ser responsáveis por 68% de todo o valor da transação, que caiu para 3,9%“.

Ele reconhece que os mineiros ainda desempenham um papel importante como os mantenedores da rede „mas sua pegada econômica está diminuindo“.

Morris faz outra crítica ao modelo – não leva em conta o uso e a adoção real da Bitcoin, que ele acredita ser o valor intrínseco da rede:

„Eu diria que a Bitcoin representa uma rede digital poderosa e próspera“. É uma espécie de estoque de tecnologia sem lucros ou um CEO, mas com alta segurança, crescente distribuição e aplicação“. Há muitas razões pelas quais o preço da Bitcoin pode subir ou cair, mas a S2F não é uma delas“.

Vale ressaltar que o preço ficou atrás do nível previsto pelo modelo nos meses desde a redução pela metade do terceiro bloco do Bitcoin.