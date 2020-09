O preço do Bitcoin enche a nova lacuna de futuros como cabeças de BTC em alta para $12K

Um novo teste de 11.500 dólares dá a impressão de que os touros não são feitos quando se trata de Bitcoin Circuit, o que fez ricochetear de forma convincente os 11.000 dólares.

Bitcoin (BTC) subiu para preencher uma lacuna significativa em sua história de preços em 3 de agosto, pois os touros permaneceram no controle e levaram o BTC/USD em direção a $12.000.

Os dados dos gráficos de preços incluindo a Coin360 mostraram que a maior moeda criptográfica subiu mais uma vez na segunda-feira, após uma correção para $11.000.

O preço BTC visa US$ 11.500 ou mais

Anteriormente, as negociações de segunda-feira começaram com uma „lacuna“ de $150 nos mercados futuros de Bitcoin na CME entre $11.450 e $11.600.

Como informou a Cointelegraph, a antecipação imediatamente construída em torno da Bitcoin subiu para preencher o vazio, em linha com as tendências históricas do ano passado.

Outra lacuna entre $9.660 e $9.930 já estava em vigor, mas dada a ação de alta dos preços das duas últimas semanas, as esperanças eram altas de que o primeiro a ser preenchido seria mais alto, não mais baixo.

Na época da imprensa, o BTC/USD circulou em torno de $11.400, tendo subido para retomar o limite inferior da lacuna, mas até agora não superando a resistência em $11.500.

Vias: Ainda estou „em alta“, apesar de $1.200 de recuo

No fim de semana, houve um breve salto para $12.000 antes que uma correção repentina resultasse em uma queda de $1.200 em questão de minutos.

Para o comerciante veterano Tone Vays, no entanto, mesmo esta venda não distorceu a natureza geral de alta do gráfico semanal Bitcoin ou prazos mais baixos.

Ainda mantenho a opinião de que a semana passada foi uma vela em alta“, disse ele durante o último episódio de sua série „Trading Bitcoin YouTube“.

Os jornais acrescentaram que se lhe tivesse sido dada a oportunidade, ele teria comprado a retirada abaixo de $11.000, mas ainda não estava convencido se Bitcoin tinha mergulhado o suficiente para garantir novo suporte.