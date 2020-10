Nämä tärkeät mittarit tekevät Bitcoinista nousevamman tapauksen

Bitcoinin arvo on noussut viime viikolla ja on tällä hetkellä 11, 377 dollaria. Digitaalisen omaisuuden arvo saavutti huippunsa pari päivää sitten 11 731 dollarissa, mutta ei pystynyt pitämään tätä tasoa ja putosi alemmaksi. BTC: n pysyminen 11 000 dollarin rajan yläpuolella on kuitenkin ollut merkki helpotuksesta useimmille kauppiaille, kun he jatkavat panostamista kolikon nousevaan tulevaisuuteen.

Positiivinen ilmapiiri on ollut nousussa, kun arvo kiihtyy samalla kun Square-kaltaisten yksityisten yritysten kiinnostus kasvaa

Institutionaalinen ja vähittäiskaupan kiinnostus on vallinnut markkinoilla, ja se on kasvanut, kun viime aikoina pelkoalueella ollut BTC: n ilmapiiri nousi Greed-indeksiin. Tätä kasvavaa luottamusta markkinoihin tuki hash-luku, joka nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 14. lokakuuta ja ylitti 140 EH / s.

Tämä oli 36% korkeampi kuin vuoden alun hajautusaste, mikä viittaa siihen, että bitcoinin perustekijät ovat yhtä vahvat kuin koskaan, verkon ollessa turvallisin.

Suojattuun verkkoon lisättiin sen kasvavat transaktiomaksut. Aikaisemmin, kun Bitcoinin hinta alkoi konsolidoitua kesäkuussa, transaktiopalkkiot olivat myös laskeneet. Kun digitaalinen omaisuus on nousussa, myös transaktiopalkkiot ovat kuitenkin alkaneet nousta.

Tällä hetkellä kauppamaksut muodostavat lähes 9,5% kaivostuottajien tuloista ja niistä on tullut merkittävä osuus kaivostuottajien tuloista toukokuun puolittumisen jälkeen.

Kuten kohti Arcane tutkimusta , kaivosmies tuloja ei ole niin paljon vaikutteita palvelumaksut koska 2017 Bull Run

Hajautusasteen noustessa ja kaivostyöläisten ollessa edelleen kannattavia, markkinat ovat muodostuneet luottavaisista kauppiaista, ja jopa vanhat kauppiaat ovat heräämässä näille uusille markkinoille. Raporttien mukaan toinen lokakuun 2010 palkkio käytettiin 14. lokakuuta lisäämällä Satoshin aikakauden bitcoinien määrää vuonna 2020. Näyttää siltä, että markkinat valmistautuvat ralliin, mutta niiden pituutta tai intensiteettiä ei voida tiedossa.