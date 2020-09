Le nouveau vice-président de The Sandbox vient d’Universal Music.

The Sandbox a choisi Bertrand Levy comme vice-président mondial des partenariats.

Levy vient d’Universal Music, où il a tenu un rôle similaire.

Bertrand Levy est un pionnier du numérique avec plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie de la musique. Il a travaillé pour Universal Music Group (UMGB) pendant une décennie, avant de devenir vice-président mondial des partenariats.

En 2001, il a créé le premier site légal de téléchargement de musique, ecompil.com, et en 2007, il a créé avec Neuf Cegetel le premier site légal de bundle MP3 sans DRM.

À l’UMGB, il a créé plus de 100 partenariats stratégiques avec plusieurs sociétés, dont McDonald’s, Creative Labs, Logitech, Samsung, Alcatel et BNP Paribas, et il est actuellement président de Music Sounds Better with You, une société qui met en relation les marques et les artistes. Il est également président de la plateforme de réservation en ligne B2B pour les artistes, appelée My Name Is on the List. Le Sandbox vise à tirer parti du réseau de contacts et de l’expérience de Levy pour créer des partenariats avec les principales marques de divertissement, les célébrités et les artistes pour le monde virtuel de sa plate-forme.

En fait, elle a déjà établi plus de 50 partenariats avec des sociétés comme Square Enix, Atari, avec des jeux décentralisés comme CryptoKitties, et des marques comme RollerCoaster Tycoon, Care Bears et Shaun the Sheep.

En particulier, The Sandbox s’efforce de s’établir comme une plateforme de jeux en ligne avec un contenu généré par les utilisateurs, offrant de nouvelles fonctionnalités créées grâce à l’utilisation de la chaîne de blocs, telles que la propriété totale pour les joueurs de leurs créations, et la possibilité d’acheter et de vendre librement des objets créés par les joueurs pour les utiliser sur The Sandbox ou d’autres plateformes de jeux.

Le bac à sable, avec le nouveau vice-président, augmente le prix du jeton

Après l’annonce, le prix du jeton SAND est passé d’environ 0,038 $ à 0,046 $, puis est revenu à environ 0,042 $.

Le directeur général et co-fondateur de The Sandbox, Sébastien Borget, a déclaré

„Bertrand est un grand ajout à l’équipe et son expérience de haut niveau nous aidera à accélérer l’intégration des marques dans le monde virtuel que nous imaginons. Nous venons de commencer à construire un métaverse dans lequel chaque créateur peut créer ses propres jeux avec des personnages et des éléments de ses IP préférés et publier ces jeux à côté d’eux“.