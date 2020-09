IOST (IOST) rüstet sich für die Führung im DeFi-Raum

Dezentralisierte Finanzen, oder einfach DeFi, ist eine ehrgeizige Entwicklung, die von Blockkettenidealen angetrieben wird. Es ist die Vorstellung, dass das traditionelle Finanzsystem auf einer dezentralisierten, quelloffenen, widerstandsfähigen Umgebung repliziert werden kann, die ohne Zwischenhändler reibungslos funktioniert. In dieser Hinsicht besteht das Kernziel dieser Anwendungen bei Immediate Edge darin, einen zuverlässigen und effizienten Marktplatz zu schaffen und gleichzeitig ohne Freiheitsentzug, sicher und aktiv zu bleiben.

Damit DeFi dApps in zufriedenstellender Weise mit traditionellen Anwendungen konkurrieren können, muss das zugrunde liegende Netzwerk schnell sein und perfekt mit dem Ziel der dApp-Starter ineinandergreifen. Mitten im Wettbewerb ist IOST – ein dezentralisiertes und ultraschnelles Netzwerk der Enterprise-Klasse, das mit dem Konsensalgorithmus des Glaubwürdigkeitsnachweises geölt ist – weniger als einen Monat nach der Aktualisierung seiner Roadmap auf dem Vormarsch. Ihr neuester Schwerpunkt liegt auf DeFi. Sein Ziel für den Rest des Jahres ist der Aufbau eines lebendigen Ökosystems durch das Angebot entwicklerfreundlicher Funktionen und Umgebungen.

DeFi-Erweiterung

Dies ist von strategischer Bedeutung, und seine Ausführung ist die notwendige Grundlage, auf der spätere Anwendungen und Dienste aufbauen werden.

Schon jetzt steigt die Menge der in Ethereum eingeschlossenen Münzen weiter in die Höhe. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels waren laut Defi Pulse über 4,4 Milliarden Dollar der ETH als Sicherheit in verschiedenen DeFi-Anwendungen eingeschlossen. Und es wurde weitgehend erwartet. Was DeFi darstellt, ist Freiheit.

Es ist Effizienz; es erklärt genau, warum der DeFi-Markt in den letzten drei Jahren um das Siebenfache gewachsen ist und das Interesse verschiedener Entwicklungsteams, Institutionen und Schöpfer weckt, die in einem im Entstehen begriffenen, aber vielversprechenden Raum mehr Innovation hinzufügen wollen.

Durch die Anwendung eines zweigleisigen Ansatzes hat das IOST-Entwicklungsteam den langfristigen Trend von DeFi-Projekten. Sie arbeiten nicht nur an der Einhaltung der Vorschriften, sondern das Team unterbreitet verschiedenen Projekten unwiderstehliche Angebote, die nur durch ein skalierbares Netzwerk mit hohem Durchsatz möglich sind.

So waren sie beispielsweise in den letzten Wochen aktiv, haben DeFi-Projekte bearbeitet und allmählich eine Präsenz in der Szene aufgebaut. Aus dem, was sich herauslesen lässt, baut IOST durch sein reichhaltiges DeFi-Portfolio Einfluss auf.

Ihr gut durchgeführter Plan lässt sich bis 2019 zurückverfolgen. Dann hat das Entwicklungsteam einen Plan ausgeheckt, um mit Rückenwind von den eigentlichen Prinzipien der Blockkette aus in den aufkeimenden Raum vorzudringen: Zusammenarbeit.

Durch symbiotische Geschäfte mit strategischen Partnern und vielversprechende On-Chain-Projekte aus der ganzen Welt erkannten sie, dass IOST seine Position festigen und sogar die Aktivitäten konkurrierender Plattformen zum Wohle des Weltraums ergänzen wird.

Einflussbildung durch strategische Partnerschaften

Im Februar 2019 begann das IOST-Team mit der Entwicklung einer zuverlässigen DeFi-Ökosystembasis mit dem kristallklaren Ziel, die erste öffentliche Kette mit eingebauter DeFi-Unterstützung aufzubauen.

Es war dringend notwendig, den kettenübergreifenden Stablecoin des Netzwerks, den iUSD, zu entwickeln und zu verbessern und gleichzeitig an seinen DEXes und anderen kettenübergreifenden Lösungen zu arbeiten.

Bis März 2019 hatten sie den dezentralen Absteckungsmechanismus von IOST optimiert und damit den Weg für weitere DeFi-Erfahrungen geebnet.

Im April 2019 starteten sie den iUSD und schlossen eine strategische Partnerschaft mit dem Force-Protokoll, um die Anwendungsszenarien in der Kette weiter zu bereichern. Bald darauf wurde im Mai 2019 die erste DEX gestartet. Darüber hinaus wurden Partnerschaften bis zum Ende des Jahres geschlossen.

Bemerkenswert ist, dass IOST Zuschüsse an die Regierungsbehörde Singapurs für die Schaffung von Interoperabilitätslösungen weiterleitete.