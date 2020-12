Elon Musk Tweets Om Bitcoin: En lukning for en anden Tweet Fra januar?

Bitcoin Era er blevet en del af de almindelige medier. Selvom det måske har været underligt at tweet og diskutere bitcoin for nogle år tilbage, i løbet af de sidste par måneder, så vi et voksende antal af nogle af de mest indflydelsesrige personer og virksomheder taler om det.

Elon Musk er en veteran Bitcoin-kommentator , og han er også kendt for at kommentere nogle andre kryptokurver, selvom det er et stykke tid siden han sidst tweetede noget om BTC.

I dag, på toppen af en rolig weekend, tweed Musk følgende:

Umiddelbart efter hans tweet steg bitcoins pris næsten $ 200 til $ 23.800, hvilket var det tidligere rekordhøje niveau på torsdag.

Tyve minutter senere, og Musk tweetede et svar på sin oprindelige tweet, idet han sagde, at han „bare tuller, hvem har brug for et sikkert ord alligevel !?“

I januar var Bitcoin ikke hans sikre ord

Musks tweets er kendt for deres uklarhed, uanset om han tweets om TSLA-aktier for dyre, Dogecoin eller SpaceX.

Imidlertid er den aktuelle tweet på en eller anden måde relateret til hans tidligere, da han også talte om den primære kryptokurrency.

Ti dage ind i det nuværende år 2020 twitrede Musk , at „Bitcoin ikke er mit sikre ord.“ Hvis du havde bemærket datoen i dag, er det nøjagtigt ti dage inden udgangen af 2020. Tilbage i januar handlede bitcoin omkring 8.000 dollars. Da han skrev sin anden tweet, handler bitcoin til $ 23.800, en dag efter at have indstillet sit højeste niveau på 24.200 $.

Som altid efterlader hans tweet cirka 40 millioner Twitter-tilhængere, der stiller spørgsmål, og det er utvivlsomt en sejr for Bitcoin at være foran et så stort publikum igen.

Det er også interessant at se, hvor priserne vil tage herfra, og om kryptovalutaen vil gennemgå et andet imponerende ben op.