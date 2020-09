Bitcoin-prijsvoorspelling: BTC/USD gaat door met het onder ogen zien van afwijzing als Bulls and Bears Tussle voor Price Possession

Bitcoin stieren zijn onverbiddelijk als de prijs sluit op de 12.000 dollar overhead weerstand. BTC/USD handelt in de verzetszone en dicht bij het ontsnappingspunt op $11.931. In de vroege uurtjes van vandaag heeft de koers eerder een hoogtepunt bereikt van $11,997.

Resistance Levels: $10.000, $11, 000, $12.000

Steunniveaus: $7.000, $6.000, $5.000

Sinds 1 augustus zijn de Bitcoin Era-stieren begonnen met de upside range trading om de $12.000 aan overheadweerstand te doorbreken. Gedurende meer dan twee weken zijn de stieren er niet in geslaagd om de bovengrondse weerstand te breken. Door de prijsactie hebben de stieren het verzet twee keer verbroken, maar ze zijn wel afgeweerd. Om de uitbraak succesvol te laten zijn, moeten de kopers de weerstandsniveaus van 11.950 dollar en 12.050 dollar vrijmaken. Tegelijkertijd moet het momentum worden vastgehouden. Kopers zijn geconfronteerd met afwijzing op de 12.000 dollar overhead weerstand, omdat ze er niet in geslaagd om de weerstand zone vrij te maken en de opwaartse dynamiek te ondersteunen. De markt handelt aan de rand van het breakout-punt. Een bearish reactie zal volgen als de stieren er niet in slagen om de weerstand te breken. De markt zal dalen tot eerdere steunniveaus.

Bitcoin handelt onder Key Resistance en boven Exponential Moving Averages.

De afgelopen twee weken hebben de kopers consequent onder de overheadweerstand gehandeld. Op de meeste momenten zal de prijs schommelen tussen de niveaus 11.800 en 12.000 dollar. Dit creëert een omgeving voor een mogelijke uitbraak. Desondanks hebben Bitcoin-stieren boven de EMA’s gehandeld, wat duidt op een opwaartse beweging van BTC. Echter, als de beren erin geslaagd zijn om onder de EMA’s te breken, zal de markt dalen.

Desalniettemin blijft de Fibonacci-waarde hetzelfde als de kans op een uitbraak. Vandaag de dag wordt er op een opvallende afstand gehandeld. Zodra de prijs de $12.000 weerstand breekt, zal de markt stijgen naar 4.236 Fibonacci extensie niveau. In de eerste plaats zal BTC zich op het eerste koersdoel van de $13.000 verzamelen.