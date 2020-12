Bitcoin non è la tazza di tè di Jamie Dimon, ma c’è dell’altro?

La mancanza di „regolamenti adeguati“ rende Bitcoin „poco interessante“ per il CEO di JPM, Jamie Dimon. Tuttavia, anche gli stabilimenti più regolamentati sono stati coinvolti in attività sospette, tra cui JPM.

Il CEO di JP Morgan Chase & Co, Jamie Dimon, ritiene che la tecnologia blockchain avrà un ruolo significativo nella finanza globale. Durante una recente presentazione, è sembrato anche ottimista riguardo alle valute crittografiche, se adeguatamente regolamentate. Tuttavia, Bitcoin rimane „non la sua tazza di tè“ in quanto manca di un quadro legislativo chiaro.

La storia di Dimon con il Bitcoin

Il capo della gigantesca banca d’investimento multinazionale americana ha una storia avvincente, ma non molto favorevole, con la crittovaluta primaria.

Nel 2017, prima dell’aumento parabolico dei prezzi, Dimon definì la Bitcoin una „frode“. Ha persino suggerito che l’asset salterà in aria il prima possibile – „è peggio delle lampadine a tulipano“. Non finirà bene. Qualcuno verrà ucciso“.

Qualche mese dopo, Dimon ha cambiato idea e si è pentito di aver fatto quel commento. La banca che gestisce è diventata molto più accondiscendente nei confronti di BTC e ha pubblicato diversi rapporti che evidenziano la crescita e il potenziale della Bitcoin, soprattutto dopo la pandemia COVID-19.

Nonostante i rapporti di JPM, Dimon non sembra convinto della Bitcoin. Durante una recente presentazione al Dealbook Online Summit del New York Times, ha detto che la risorsa non è la sua tazza di tè e che non gli interessa.

Ha sostenuto che sarebbe stato costretto a criptare valute che sono „adeguatamente regolate e adeguatamente supportate“. Tuttavia, BTC è „un po‘ diversa“. E‘ interessato a „un AML/KYC adeguatamente strutturato, che aiuti le persone a fare le cose a buon mercato“.

Inoltre, è stato rialzista sulla blockchain perché crede che la tecnologia sarà „fondamentale per permettere alle persone di spostare denaro in tutto il mondo a prezzi più bassi“.

L’AML/KYC rende tutto migliore?

La principale critica di Dimon alla Bitcoin è stata la mancanza di una regolamentazione adeguata. Qualcosa a cui senza dubbio una banca gigante come JP Morgan Chase & Co è stata sottoposta. Dopo tutto, l’industria bancaria è probabilmente il settore più regolamentato e sorvegliato al mondo.

Nonostante tutte le autorità di regolamentazione, la legislazione, i quadri normativi, ecc., di recente sono emersi documenti inviati da grandi banche, tra cui JPM, al Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti, che hanno rivelato risultati preoccupanti. Secondo i rapporti, è emerso che queste banche hanno trasmesso oltre 2.000 miliardi di dollari in transazioni sospette di noti schemi Ponzi e organizzazioni terroristiche.

Tanto per fare un esempio, l’importo massiccio è quattro volte superiore alla capitalizzazione di mercato di tutti i beni in valuta criptata e sei volte superiore a quello della Bitcoin.