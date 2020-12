BITCOIN FÄLLT, DA MNUCHIN [ANGEBLICH] PLANT, PRIVATE BRIEFTASCHEN ZU REGULIEREN

Die Bitcoin-Preise stürzten am Thanksgiving-Abend um fast 1.000 $ ab und verzeichneten ihren schlimmsten Rückgang seit drei Wochen, als Händler mit überkauften Konditionen und Gerüchten über strengere Vorschriften zu kämpfen hatten.

Das Flaggschiff der Krypto-Währung erreichte in den frühen Morgenstunden des asiatischen Montags einen Intraday-Tiefststand von 17.150 $ und lag damit mehr als 12 Prozent unter seinem bisherigen Jahreshöchststand von 19.500 $, der einen Tag zuvor festgestellt worden war. Der Absturz ging weiter mit geringeren Volumina und einem abgeschwächten Momentum-Oszillator einher, was darauf hindeutet, dass sich der Markt nach einer sieben Wochen andauernden unerbittlichen Rallye lediglich abkühlte.

Nichtsdestotrotz beschleunigte sich der Ausverkauf auf dem Bitcoin-Markt, insbesondere nachdem der berühmte Brian Armstrong vor strengeren Krypto-Vorschriften in den USA gewarnt hatte.

In einem Twitter-Thread sagte der Chef der Exekutive, seine Firma habe „Gerüchte gehört“ über die Pläne des US-Finanzministers Steven Mnuchin, bis zum Ende seiner Amtszeit neue Regeln für „Selbstverwahrungstaschen“ einzuführen.

Der offene Charakter von Kryptowährungen wie aus dem Ethereum Code ermöglicht es jedem, eine private Brieftasche zu erstellen, indem er Software von Drittanbietern auf seine Computer/Smartphones herunterlädt oder über Hardware-Geräte, die digitale Vermögenswerte speichern, herunterlädt. Diese Art von Lösungen zur Selbstverwahrung sind billiger als traditionelle Finanzdienstleistungen – und sie gewährleisten die Privatsphäre.

Aber die Gerüchteküche scheint viele dieser Funktionen einzuschränken. Herr Armstrong merkte an, dass sie – falls Herr Mnuchin das Gesetz verabschiedet – bei jedem Benutzer, der seine Software-Brieftasche herunterlädt, eine Identitätsprüfung durchführen müssten. Dies könnte möglicherweise ihre finanzielle Privatsphäre gefährden.

„[Die Verordnung] klingt oberflächlich betrachtet wie eine vernünftige Idee“, erklärte er. „Dennoch ist sie in der Praxis eine schlechte Idee, weil es in der Krypto-Wirtschaft oft unpraktisch ist, identifizierende Informationen über einen Empfänger zu sammeln.

Trotz der wachsenden Unsicherheit seitens des US-Finanzministeriums verzeichnete Bitcoin mit 17.150 US-Dollar einen attraktiven Aufschwung.

BTC/USD holte unmittelbar nach dem Absturz etwa 4 Prozent seiner Verluste wieder auf und hinterließ einen langen Docht, der berühmt dafür ist, dass er die gefälschten Ausbruchszüge als Auszug bezeichnet. Das bedeutet, dass Händler immer noch kurzfristig zinsbullisch gegenüber Bitcoin eingestellt sind, da sie glauben, dass die Krypto-Währung sich inmitten unterstützender makroökonomischer Rahmenbedingungen weiter nach oben erholen würde.

„All Exchanges Inflow Mean hat vor einigen Stunden zugenommen“, sagte Ki-Young Ju, der CEO der Datenanalyseplattform CryptoQuant. „Es deutet darauf hin, dass die Wale, relativ gesehen, BTC an den Börsen hinterlegt haben. Aber langfristige On-Chain-Indikatoren zeigen, dass der Kaufdruck überwiegt. Ich glaube immer noch, dass wir 20.000 in ein paar Tagen durchbrechen können“.