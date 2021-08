Bitcoin Era bietet Produkte und Dienstleistungen an, die für Händler und Investoren aller Qualifikationen geeignet sind, ähnlich wie bei anderen Börsen wie Phemex. Ob die Plattform benutzerfreundlich ist, hängt jedoch davon ab, wofür Sie sie nutzen.

Wenn Sie Bitcoin Era zum Beispiel nutzen wollen, um Bitcoin mit einer Debitkarte zu kaufen, ist der Prozess extrem einfach – selbst wenn Sie wenig oder gar keine Erfahrung mit Online-Investitionen haben. Das liegt daran, dass es sich um einen einfachen 3-Schritte-Prozess handelt, bei dem Sie ein Konto registrieren, eine Kopie Ihres Reisepasses/Führerscheins hochladen und dann Ihre Kartendaten eingeben.

Bitcoin Era handelsplattform

Wenn Sie hingegen mit Kryptowährungspaaren handeln möchten, könnte man argumentieren, dass Bitcoin Era etwas komplexer ist. Das liegt daran, dass die Plattform vollgepackt ist mit fortschrittlichen Handelswerkzeugen. Dies wird von großem Vorteil sein, wenn Sie ein erfahrener Händler sind, aber nicht so sehr, wenn Sie ein Neuling sind.

Der Prozess der Einzahlung und Abhebung von Geldern mit einer Kryptowährung ist jedoch relativ einfach. Sobald Sie auf die Kryptowährung klicken, mit der Sie Ihr Konto eröffnen möchten, zeigt Bitcoin Era Ihnen die eindeutige Wallet-Adresse an, an die Sie das Geld senden müssen.

Bitcoin Era Handels-Tools und Funktionen

Anknüpfend an den obigen Abschnitt hat unsere Bitcoin Era Review UK festgestellt, dass die Plattform eine große Auswahl an Tools und Funktionen bietet.

Die bemerkenswertesten werden im Folgenden näher erläutert.

Auftragsarten

Bitcoin Era UK bietet eine große Anzahl von Ordertypen, aus denen Sie beim Handel wählen können.

Markt-Order: Wenn Sie die Dinge einfach halten wollen, dann können Sie sich für eine Market Order entscheiden. Dies bedeutet, dass Bitcoin Era Ihre Position in weniger als einer Sekunde ausführen wird – zum nächsten verfügbaren Marktpreis.

Limit-Auftrag: Sie können sich auch für eine Limit-Order entscheiden. Damit können Sie den Preis festlegen, zu dem Sie Ihren Bitcoin Era-Handel platzieren möchten.

Stop-Loss: Mit dieser Auftragsart bei Bitcoin Era können Sie Ihre möglichen Verluste begrenzen. Geben Sie einfach den Preis ein, zu dem Sie Ihren Handel beenden möchten, und Bitcoin Era wird ihn schließen, wenn dieser ausgelöst wird.

Mitnahme-Gewinn: Bitcoin Era bietet auch Take-Profit-Orders an. Damit können Sie den Preis angeben, zu dem Ihr Handel geschlossen werden soll – wenn Sie ein vordefiniertes Gewinnziel erreichen.

Stop-Trailing-Auftrag: Dieser Auftragstyp ermöglicht es Ihnen, im Spiel zu bleiben, wenn Sie im Gewinn sind. Wenn Sie die Stop-Trailing-Order beispielsweise auf 5 % setzen, wird Ihr Handel nur geschlossen, wenn Sie 5 % an Wert verlieren. Der Ausstiegskurs wird jedoch automatisch erhöht, wenn der Wert Ihres Handels weiter steigt.

Hinweis: Wenn Sie eine Plattform eines Drittanbieters nutzen, um über einen API-Schlüssel auf Bitcoin Era zu handeln, haben Sie Zugang zu noch mehr Ordertypen.