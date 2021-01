Bitcoin Correctie zou Bull Run Launchpad kunnen zijn

Bitcoin’s snelle run en recente correctie heeft enige bezorgdheid over het feit dat de 2021 stierenrennen voorbij is.

Er zijn opvallende parallellen tussen de laatste Bitcoin die in 2017 een recordhoogte bereikte en wat we hebben gezien.

Deze correctie is stevig in lijn met wat we in 2017 zagen voordat Bitcoin parabolisch werd.

De snelle stijging van Bitcoin Future tot $42.000 en de correctie van $10.500 heeft velen bezorgd gemaakt dat de Bitcoin-stierenloop voorbij is, dat wat we zojuist hebben gezien een opmaat is naar een grotere correctie tot $20.000 of minder. Hoewel we zeker kunnen zeggen dat Bitcoin te snel groeide tegen het einde van vorig jaar, zijn er opvallende overeenkomsten tussen wat er gebeurde de laatste keer dat Bitcoin zijn recordhoogte doorbrak in 2017 in de aanloop naar die stierenloop en wat we in de afgelopen weken hebben gezien die suggereren dat precies het tegenovergestelde gaat gebeuren.

Bijna Exacte Parallellen tot 2017

Iedereen die sinds september naar de Bitcoin-weekkaart kijkt, heeft gelijk als hij denkt dat de Bitcoin te ver doorgedreven is, of zeker was tot de recente correctie. Echter, denken dat het zal terugvallen naar waar de run begon in september negeert waar we ons in de marktcyclus bevinden. Als dit het einde van de stierenrennen was, dan zou je dat geval zeker kunnen beargumenteren, maar dit is nog maar het begin, en als we terugblikken op deze fase van de laatste stierenrennenmarkt kunnen we enkele opvallende parallellen zien.

Laten we eerst eens kijken naar wat er gebeurde toen Bitcoin zijn eerdere high brak in 2017:

Zoals we kunnen zien, brak iBitcoin zijn vorige high van $1.180 in april en sloeg de maand erna $2.980, wat neerkomt op een quickfire 150% stijging. Na deze sprong werd het terug gecorrigeerd naar $2.120, een daling van 28%.

Snel vooruit naar 2020/21 en wat zien we:

Bitcoin heeft zijn vorige high van $20.000 op 16 december gehaald en is binnen drie weken naar $42.000 geracet, een winst van 110%. Dit is 40% minder dan de winst van 2017, maar aangezien Bitcoin een veel duurdere aanwinst is, is dit te verwachten. En wat hebben we sindsdien gezien? Een terugtrekking naar $30.280, wat neerkomt op een correctie van 28% – precies hetzelfde als we zagen na de stijging van 2017. De parallel is opvallend, tot aan de twee pauzes onderweg in beide gevallen.

Bitcoin Ready For Next Leg?

Laten we ons nu herinneren wat er in 2017 gebeurde na die eerste terugtrekking. Bitcoin zag een fakout en een verdere dump naar $1.840 wat Forbes ertoe aanzette om te vragen „Is dit de bodem?“. Inderdaad, toen Bitcoin tijdens het laatste deel van de stierenloop in tranen uitbarstte, zette hij in vijf maanden tijd 90% in om in december alle hoogtepunten van de tijd te bereiken.