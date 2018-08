Wie man eine Million mit Bitcoin Trader macht

Sie haben zwei Möglichkeiten: meine oder Handel. Durch den Abbau für Bitcoins, solange die Märkte aktiv bleiben, kann man grundsätzlich umsonst Geld verdienen. Aber das Problem ist, der Bergbau ist so hart, dass es sich kaum noch lohnt. Wenn Sie Ihren Computer in einen Bergmann verwandeln, wird er wahrscheinlich laut und heiß. Es würde wahrscheinlich lange dauern, bis Sie auch nur einen einzigen Bitcoin abgebaut haben, bis dahin hätten Sie wahrscheinlich mehr für Strom ausgegeben. Wenn Sie jedoch Zugang zu ernsthafter Rechenleistung haben und die Rechnungen nicht bezahlen müssen, können Sie hier leicht Geld verdienen.

Der realistischere Weg, eine Million mit Bitcoins zu verdienen, ist der Handel über die bekanntesten Börsen, wie z.B. Coinbase. Im Jahr 2011 hätten Sie Bitcoins für 10 Dollar kaufen können. Sie heute bei $1.000 zu verkaufen, hätte einen Gewinn von $990 pro Bitcoin gebracht.

Der realistischere Weg mit Bitcoin Trader

Grundsätzlich sollten Sie etwa 1.000 Bitcoins gekauft haben, als sie noch billig waren. Das hätte Sie 2011 rund 10.000 Dollar gekostet, was Sie heute zum Millionär macht. „onlinebetrug“ sagt Bitcoin Trader ist kein Fake da eine Million mit Bitcoins zu verdienen ist heute wahrscheinlich noch möglich, aber Sie werden etwas Kapital brauchen. Bitmünzen können täglich viele Prozentpunkte schwanken (am 22. Mai 2017 stieg der Preis um 10%). Day Trading Bitcoins wird riskant sein, aber wo es Volatilität gibt, gibt es auch Chancen. Andernfalls müssen Sie einen längerfristigen Ansatz wählen und feststellen, ob Bitcoin Trader Ihrer Meinung nach erfolgreich sein wird oder nicht. Wenn Sie glauben, dass Bitcoin eines Tages von Devisenhändlern, Market Makern und Institutionen gehandelt wird, sollten Sie vielleicht kaufen. Jetzt zu kaufen wäre unglaublich riskant; das Preisdiagramm schreit „Blase“, aber Ihr Einstieg liegt bei Ihnen. Erwarten Sie nicht, mehr vom gleichen schnellen Wachstum zu sehen jetzt zwar.

Auf der anderen Seite, wenn Sie eine starke Überzeugung in den Untergang der Bitcoin haben, müssen Sie die Kryptowährung in irgendeiner Weise kurzschließen. Dieses würde eine extrem riskante Bemühung noch sein, aber, wenn der Bitcoin Markt wirklich für Ausfall bestimmt ist, warum man nicht reich erhält, wenn die Luftblase knallt? Um Bitcoin zu verkürzen, müssen Sie entweder kreativ werden oder an einem Austausch teilnehmen, der es Ihnen erlaubt, dies zu tun.

Andere Möglichkeiten, in Bitcoin zu investieren

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Bitcoin eine Währung ist – keine Aktie oder Anleihe. Das bedeutet, dass „investieren“ in sie wie in eine Währung ist. Sie hoffen im Wesentlichen, dass der Wert von Bitcoin im Vergleich zu Ihrer Heimatwährung steigt.

Der einfachste Weg, in Bitcoin zu investieren, ist, sich einfach eine Bitcoin Geldbörse zu besorgen und Bitcoins zu kaufen. Wir empfehlen Coinbase für US-Investoren – es ist das einfachste, Links zu Ihrem Bankkonto, und ermöglicht es Ihnen, Bitcoins zu kaufen und zu verkaufen. Plus, wenn Sie $100 USD in Bitcoins kaufen, gibt Ihnen Coinbase einen Bonus von $10! Das ist fantastisch.

Wenn Sie über Ihren Broker in einen ETF investieren möchten, schauen Sie sich die GBTC bei Stockpile an. Dieser ETF verfolgt Bitcoin, und Sie können in Bruchteile von Aktien investieren. Fangen Sie bei Stockpile an und erhalten Sie $5 umsonst. Fangen Sie hier an.

Denken Sie daran, dass Sie auch in Litecoin oder Ethereum investieren können.

But What If I’m Sane?

Wenn Sie ein gesunder Mensch sind, wird Sie Bitcoins wahrscheinlich nicht allzu sehr begeistern. Das Rendite-Risiko-Profil des Bitcoin-Marktes wird für den versierten Anleger nicht sehr attraktiv sein. Das ist nur eine Chance, entweder schnell Geld zu verdienen oder alles zu verlieren. Bitcoins können in der realen Welt in der Zukunft gut starten, aber was würde eine andere Kryptowährung davon abhalten, sich zu entwickeln und die Bitcoin zu besiegen, besonders wenn sie tatsächlich besser wäre?

Wenn Sie also ein Bitcoin-Millionär sein wollen, müssen Sie die Hardware eines anderen entführen und für einen längeren Zeitraum Bergbau betreiben (und auszahlen lassen, bevor Sie bestraft oder verhaftet werden). Andernfalls müssen Sie entweder täglich Bitcoins handeln und die kurzfristige Preisvolatilität nutzen oder eine extrem riskante Long- oder Short-Wette auf den langfristigen Erfolg oder den Untergang der Bitcoin abschließen.

Durch Kurzschließen können Sie auch kurzfristig Geld verdienen, wenn die so genannte Bitcoin-Blase platzt. Auf der anderen Seite, wenn Sie gesund sind, ist es wahrscheinlich ratsam, sich einfach zurückzulehnen und das Chaos zu beobachten.