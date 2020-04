Welche Auswirkungen kann COVID-19 in Zukunft auf den Krypto-Markt haben?

Am 13. März geschah etwas mit dem Krypto-Währungsmarkt, was nicht erwartet wurde. Bitcoin hatte den größten Ein-Tages-Fall und verlor innerhalb weniger Stunden mehr als 40%.

Was hat diesen Rückgang ausgelöst? Sie haben es vielleicht erraten… COVID-19. Es handelt sich um eine neuartige Atemwegsinfektion, die zu einer Gruppe von Coronaviren gehört, die erstmals im Dezember 2019 entdeckt wurde.

Die Infektion, die ihren Ursprung in China hat, hat sich weltweit ausgebreitet und mehr als 1 Million Menschen infiziert und über 50.000 Menschen getötet, wie aus Berichten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hervorgeht.

Diese Krankheit hat in der Weltbevölkerung allgemeine Angst ausgelöst, was mehrere Menschen dazu veranlasst hat, sich für eine Arbeit von zu Hause aus zu entscheiden. Unternehmen wurden geschlossen, während sich einige der noch tätigen Unternehmen mit einem Bruchteil ihrer üblichen Belegschaft dafür entschieden haben.

Es wird erwartet, dass die Weltwirtschaft, einschließlich der Aktienmärkte, einen Schlag erlitten hat. Die Handelsflächen sind leer. Inmitten all dieser Panik, die im Januar begann, könnten mehrere Investoren in kryptischer Währung davon ausgegangen sein, dass der virtuelle Markt von dieser Pandemie profitieren könnte, da die Regierungen versuchten, digitale Zahlungen gegenüber der Verwendung von physischem Bargeld zu fördern.

Bitcoin unabhängig von traditionellen Märkten

Bitcoin Era hat in der Vergangenheit auch eine gewisse Unabhängigkeit von den traditionellen Märkten gezeigt, die es Anlegern von digitalen Vermögenswerten erlaubt, ihre Investitionen mit einer Portfolio-Allokation von Bitcoin und/oder anderen populären Kryptowährungen abzusichern. Aber niemand erwartete, dass Bitcoin aufgrund von Coronavirus fallen würde, da dies die Richtung zu sein schien, die die traditionellen Märkte einschlugen.

Bitcoin fiel jedoch, ebenso wie der Rest des Marktes für kryptotechnische Währungen. Dies bewies, dass die Märkte für Kryptowährungen möglicherweise nicht gegen extreme Marktkorrekturen gefeit sind. Seit dem 13. März hat sich Bitcoin jedoch um mehr als 75 % erholt, wobei noch mehr Aufwärtspotenzial besteht. Die meisten derer, die in Panik am Markt verkauften, erhielten die Gelegenheit, niedriger zu kaufen, und die meisten kauften sogar noch mehr als zuvor. Dies sind großartige Neuigkeiten, die von den Mainstream-Medien weitgehend unbekannt geblieben sind. Es ist erwähnenswert, dass Bitcoin trotz der Wertkorrektur von Bitcoin immer noch eine Rolle im Kampf gegen Coronavirus spielt. Das bedeutet, dass die Öffentlichkeit für die Krypto-Währungen – ihre Verwendung und technischen Eigenschaften – sensibilisiert werden muss.

Die Informationen sind wichtig, damit die Menschen die Vorteile von Kryptowährungen bei Ereignissen wie dem, das sich weltweit aufgrund von COVID-19 abspielt, kennen. Medien wie unsere oder andere wie Crypto Economy versuchen, ihren Beitrag in dieser Hinsicht beizusteuern, indem sie über die neuesten Entwicklungen im Krypto-Ökosystem berichten und über die Blockkettenindustrie aufklären.

Krypto-Währungen vs. COVID

An diesem Punkt könnte man sich fragen, wie sich COVID-19 auf die Verwendung von Krypto-Währungen auswirkt. Glücklicherweise tut es das nicht. Zumindest nicht direkt. Kryptowährungen wie Bitcoin wurden geschaffen, um das Problem der digitalen Währung zu lösen. Bitcoin wurde als Alternative zu Fiat-Währungen geschaffen, um zwei Parteien die Möglichkeit zu geben, Online-Transaktionen durchzuführen, ohne dass sie miteinander interagieren müssen.

Eine Möglichkeit, den COVID-19-Virus zu bekämpfen, besteht darin, soziale Interaktionen zu vermeiden, und eine andere ist es, bei Transaktionen die Verwendung von Banknoten und physischen Geldformen zu vermeiden, da die Virenerreger leicht lange Zeit an einer Oberfläche haften können und physisches Geld eine einfache Möglichkeit war, die Verbreitung des Virus zu verbreiten. Die Verwendung von Kryptowährung ist daher von der Verbreitung des Virus nicht betroffen. Zumindest ermutigen einige Regierungen zur Verwendung digitaler Zahlungsformen, die die Verwendung von Kryptowährungen einschließen.

Kryptowährungen vs. Fiat

Wie im letzten Abschnitt erwähnt, raten mehrere Regierungen in der ganzen Welt ihren Bürgern, die Verwendung von physischem Fiat-Geld zu vermeiden, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Ist das ein Problem mit Bitcoin? Nein, ist es nicht. Ist das der einzige Grund, Bitmünzen über den Dollar zu verwenden? Nochmals, nein, ist es nicht. Die Verwendung von Bitcoin oder anderen Krypto-Währungen für normale Zahlungen mag im Interesse der meisten Menschen liegen, weil es billiger, schneller und weniger aufdringlich ist, Zahlungen mit Bitcoin zu tätigen. Der letzte Punkt bezieht sich auf die Verwendung von KYC für die meisten digitalen Medien, die den digitalen Dollar akzeptieren, wie z.B. PayPal, Visa oder MasterCard. Mit bitcoin müssen Sie Ihre Identität nicht preisgeben, um das Zahlungsnetzwerk zu nutzen.

Das Adoptionsproblem

Die Einführung von Kryptowährungen war schon immer auf dem Vormarsch, aber die Rate war allmählich. Nach den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie könnte sich die Lage jedoch ändern.

Die Menschen bleiben mehr und mehr in ihren Häusern, und da sie davon abgehalten werden, ihre Häuser zu verlassen, sind sie gezwungen, alternative Mittel für grundlegende Aktivitäten wie z.B. Einkäufe zu nutzen. Sie bestellen nun wichtige Dinge online und zahlen digital. In Zukunft wird es mehr Bewusstsein für die Verwendung von Kryptowährungen geben, insbesondere dafür, dass sie im Vergleich zu ihren Fiat-Pendants bessere Nutzungsanreize bieten.

Schlussfolgerung

Dieser letzte Punkt ist vielleicht der einzige Silberstreif am Horizont dieser Pandemie. Kryptowährungs-Enthusiasten sowie Unterstützer und Investoren könnten sich über die Aussicht freuen, mehr Bewusstsein in der Gemeinschaft für Bitcoin zu schaffen. Die Pandemie hat sich jedoch negativ auf die Wirtschaft ausgewirkt, und die meisten Menschen haben bisher ihren Arbeitsplatz verloren. Werden sie in der Lage sein, Bitcoins zu kaufen, geschweige denn langfristig in sie zu investieren? Das bleibt abzuwarten, aber bisher sieht es hinsichtlich der Adoptionsmetriken gut aus.