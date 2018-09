Was sind „Trading Pairs“ in Kryptowährung?

In der Kryptowährung beschreibt der Begriff „Trading Pairs“ einen Handel zwischen einer Art von Kryptowährung und einer anderen. Zum Beispiel das „Trading-Paar“ ETH/BTC.

Bei der ETH/BTC können Sie Ethereum mit Bitcoin kaufen, oder Ethereum für Bitcoin verkaufen. Schließlich sind diese Kryptowährungen Arten von Geldern!

Mit anderen Worten, Sie können nicht nur Bargeld gegen Kryptowährung tauschen, Sie können auch Kryptowährung gegen Kryptowährung tauschen. Und tatsächlich können einige Kryptowährungen nur mit anderen Kryptos gekauft werden, so dass das Erlernen von Handelspaaren ziemlich wichtig wird, wenn Sie Ihre Kryptobestände über die großen Münzen hinaus erweitern wollen!

Bargeld statt Bitcoin Trader

Trading-Paare können ein wenig kompliziert sein, um Ihren Kopf zu umschließen, aber sie können ein wirklich großer Vorteil für diejenigen sein, die ihre Trades richtig planen. Um Ihnen zu helfen, Handelspaare besser zu verstehen, betrachten Sie das folgende Beispiel.

Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie haben Bitcoin und Bargeld zur Hand (d.h. Fiat-Währung wie Dollarscheine) und möchten Litecoin erhalten. Betrachten Sie nun mit dem Trading-Paar LTC/BTC, wenn Bitcoin um 10% steigt und der Wert von Litecoin in Dollar gleich bleibt, dann kauft Ihre Bitcoin 10% mehr Litecoin als Ihr Geld. Die Litecoin-Kaufkraft Ihres Bargeldes blieb die gleiche, aber Ihre Kaufkraft bei Bitcoin stieg um 10%. Der Fiat-Wert des Handels ist nicht anders in dem Moment, in dem der Handel gemacht wird (wie Sie das Bitcoin besaßen, das im Wert genauso gestiegen ist wie Sie Ihr Geld besaßen), aber wenn Ihr Ziel ist, mehr Münzen zu bekommen, weil Sie glauben, dass der Barwert aller Münzen steigen wird (oder dass Litecoin steigen wird und Bitcoin in diesem Beispiel wieder sinken wird), und Sie die Zeit richtig einteilen, können Sie wirklich gut mit Trading-Paaren umgehen. Indem Sie Handelspaare verwenden, können Sie die Kryptos, in denen Sie sich befinden, tauschen, ohne jemals den Krypto-Markt zu verlassen und Geld zu verdienen!

Natürlich kann es auch bei Trading-Paaren sehr schief gehen. Im obigen Beispiel stellen Sie sich vor, nachdem Sie Bitcoin zum Kauf von Litecoin verwendet haben, steigt Litecoin um 1% und Bitcoin um weitere 11%. In diesem Fall hätten Sie 10% Bitcoin-Gewinne verpasst, indem Sie Bitcoin für Litecoin ausgegeben hätten und nicht für Litecoin!

Stellen Sie sich vor, der Wert von Litecoin sinkt sowohl gegenüber Bitcoin als auch gegenüber dem US-Dollar, aber Bitcoin steigt gegenüber dem US-Dollar. In einem Fall wäre es besser gewesen, in bar oder Bitcoin zu bleiben.

Hoffentlich hat dieses einfache Beispiel einen Einblick in den Wert und die Risiken von Trading-Paaren gegeben. Sie sind ein mächtiges Werkzeug, aber es gibt viel Raum, um etwas falsch zu machen.

Das Letzte, was hier zu beachten ist, und das ist wichtig, ist, dass der Austausch eines Kryptos gegen ein anderes ein steuerpflichtiges Ereignis ist. Wenn Sie die steuerlichen Auswirkungen hinter Krypto nicht verstehen (im Allgemeinen: Sie schulden die Kapitalertragsteuer auf Gewinne, wenn Sie von Krypto zu Krypto oder Krypto zu Krypto handeln)….. dann nehmen Sie sich eine Minute Zeit, um mehr über Krypto-Währung und Steuern zu erfahren.

