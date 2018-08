Was können Sie mit Bitcoins kaufen?

Diese Volatilität macht Bitcoin heute zu einem „schrecklichen Tauschmittel“, sagt Catalini. Aber das hat die Leute nicht davon abgehalten, es zu benutzen. Neben dem Peer-to-Peer-Austausch akzeptieren eine Reihe von Websites wie Expedia, Overstock.com, Newegg und Mint.com sowie verschiedene stationäre Geschäfte bitcoin. Sites wie Airbitz.co und 99Bitcoins.com führen ein Verzeichnis von Unternehmen, die bitcoin akzeptieren.

Bitcoin-Transaktionen sind irreversibel, d.h. es gibt keine Möglichkeit, Bitcoins zurückzubekommen, nachdem sie gesendet wurden. Das ist gut für Einzelhändler, die sich keine Sorgen um Kreditkartenrückbuchungen machen müssen, aber weniger vorteilhaft für Versender, die keine Regressansprüche haben, wenn ihre Ware nie geliefert wird.

Transaktionen mit dem Bitcoin Code

Außerdem sind Bitcoin-Transaktionen nicht kostenlos. Die Computer, die Transaktionen im Netzwerk verifizieren, werden diejenigen priorisieren, die eine gewisse Entschädigung für sich selbst beinhalten. Wie beim Trinkgeld entscheidet der Absender, wie hoch die Transaktionsgebühr ist. Bitcoin Code – Test & Erfahrungen 2018 +++ Unabhängiger Test Transaktionsgebühren können so volatil sein wie der Preis von bitcoin selbst. Die durchschnittliche Gebühr im Januar 2017 betrug 0,3 Bitmünzen, aber im Januar 2018 waren es laut CoinMetrics mehr als 40 Bitmünzen. Transaktionsgebühren können eine noch wichtigere Rolle spielen, wenn die 21 Millionen Bitmünze erreicht ist und die Bergleute keine neuen Münzen für ihre Arbeit erhalten.

Wie werden Bitcoin-Transaktionen besteuert?

Die IRS behandelt virtuelle Währungen als Eigentum für US-Bundes-Steuerzwecke. Das bedeutet unter anderem das:

Virtuelle Währungstransaktionen sind steuerpflichtig.

Der anzuwendende Steuersatz hängt davon ab, ob die Transaktion kurz- oder langfristig war.

Der Verkauf von virtueller Währung führt zu Kapitalgewinnen oder -verlusten.

Die Steuerzahler sind dafür verantwortlich, den beizulegenden Zeitwert ihrer virtuellen Währung in US-Dollar zum Zeitpunkt der Zahlung oder des Eingangs zu ermitteln, um ihren Gewinn oder Verlust zu berechnen.

Wenn die virtuelle Währung an einer Börse notiert ist, an der der Wechselkurs durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird, kann dieser Wechselkurs zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts der virtuellen Währung verwendet werden.

Geschäftsvorfälle unterliegen der Umsatzsteuer.

Führen Sie detaillierte Aufzeichnungen über Ihre bitcoin-Transaktionen, da Sie diese wie alle anderen Immobilientransaktionen, einschließlich des fairen Marktpreises und des Transaktionsdatums, melden können müssen.

VERWANDTER INHALT

Wie können Investoren den wahren Wert von Bitcoin ermitteln?

Krypto-Währungen hinterlassen bei langfristigen Anlegern mehr Fragen als Antworten.

Wie man Bitcoins kauft

Sie können gebrochene Bitmünzen mit acht Nachkommastellen kaufen. Die kleinstmögliche Einheit, 0,0000000001, wird nach Satoshi Nakamoto, dem Pseudonym des Erfinders von bitcoin, als Satoshi bezeichnet. Andere gebräuchliche Einheiten sind ein Tausendstel, genannt Milli, und ein Millionstel, genannt ein bisschen.

Nachdem Sie ein Konto erstellt und mit Ihrer Bank oder Kredit- oder Debitkarte verknüpft haben, können Sie eine Bestellung aufgeben und Coinbase füllt diese für Sie aus. Dieser Komfort ist jedoch kostenpflichtig und hängt von der Größe Ihrer Transaktion ab.

Eine weitere Kaufmöglichkeit ist der GDAX, der es Anlegern ermöglicht, direkt an der Coinbase Börse zu handeln. Es „erfordert etwas mehr Arbeit als die Nutzung eines einfachen Maklerdienstes, ist aber in der Regel mit etwas geringeren Gebühren verbunden“, sagt Bogart.

Eine weniger verbreitete Methode ist es, Bitmünzen von LocalBitcoins zu kaufen, im Wesentlichen die Craigslist für Bitmünzen, sagt er. Benutzer, die Werbung auf der Website erstellen, zahlen eine Gebühr von 1 Prozent für jeden abgeschlossenen Handel. Zusätzliche Netzentgelte sind mit verschiedenen Transaktionsarten verbunden.

Schließlich gibt es Bitcoin-Automaten in vielen Großstädten, obwohl sie „in der Regel eine beträchtliche Gebühr verlangen“, sagt Bogart.

Wo lagern Sie Bitcoins?

Ihr Bitcoin ist nur so sicher wie Ihr privater Schlüssel. Jeder, der Ihren privaten Schlüssel stehlen kann, kann die Kontrolle über Ihre Geldmittel übernehmen.

Sie können Ihren privaten Schlüssel in Ihrer eigenen Brieftasche oder auf der Festplatte Ihres Computers speichern. Dies gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihr Vermögen, aber es bedeutet, dass Sie Ihren 64-stelligen privaten Schlüssel im Auge behalten müssen. Wenn Sie Ihren privaten Schlüssel verlieren, gibt es niemanden, der ihn für Sie wiederherstellen kann, „weil Sie im Wesentlichen Ihre eigene Bank betreiben“, sagt Catalini. Die mit diesem privaten Schlüssel verbundenen Bitmünzen gehen für immer verloren.

Wenn Sie es auf Ihrem Computer speichern, besteht die Gefahr, dass Ihre Festplatte abstürzt oder gehackt wird. Du könntest deinen privaten Schlüssel ausdrucken, aber dann musst du das Papier sichern.

Eine Alternative zum Selfstorage ist eine bitcoin Geldbörse, Softwareprogramme, die wie eine digitale Geldbörse funktionieren, indem sie die privaten Schlüssel der Benutzer für sie speichern. Anstatt sich Ihre privaten und öffentlichen Schlüssel merken zu müssen, können Sie mit diesen Brieftaschen einen traditionellen Benutzernamen und ein Passwort für den Zugriff auf Ihr Konto erstellen. Wenn Sie Ihr Portemonnaie-Passwort vergessen haben, kann der Service es für Sie zurücksetzen.