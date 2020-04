US-Banken brechen zusammen, um das Interesse an Stimuli zu steigern; ist Blockade die Antwort?

Am Mittwoch erlitten große US-Banken, darunter die US-Bank, PNC, Citi und Capital One, schwere technische Rückschläge, nachdem sie von einer massiven Welle eines sprunghaften Anstiegs des Konjunkturinteresses bei Bitcoin Era getroffen worden waren, als die Menschen auf ihre Websites strömten, um den Status ihrer lang ersehnten Konjunkturauszahlungen zu überprüfen.

Der Ausbruch des Coronavirus hat in Amerika mit über sechshundertfünfzigtausend bestätigten Fällen weitreichende Verwüstungen angerichtet. Das Coronavirus ist ein kaputtes öffentliches Gesundheitssystem und eine kriselnde Wirtschaft, das im Wesentlichen einige bedeutende Schwächen eines ansonsten fortgeschrittenen Staates offenbart.

Anfang dieses Monats hat die Regierung ihre Augen für die tickende Zeitbombe geöffnet. Sie leitete eine umfassende Stimulusauszahlung ein, um ihren Bürgern zu helfen, die weitreichenden Folgen der Pandemie zu überstehen.

Rund achtzig Millionen Amerikaner stehen endlich vor ihrer mit Spannung erwarteten Auszahlung im Wert von eintausendzweihundert Dollar (1200 USD), die die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen wird. Der Prozess ist jedoch alles andere als reibungslos und schnell.

US-Banken nicht in der Lage, die steigende Nachfrage zu bewältigen

NBC News berichtete am Mittwoch, dass das gesamte System der Banken zusammenbricht, da die Leute auf die Webseiten der Banken eilen, um den Status ihrer Auszahlungen zu überprüfen. Mehrere Banken, darunter Chase, SunTrust und Fifth Third Bank, berichteten über Probleme mit Unterbrechungen, Verlangsamung der Website und Ausfällen.

Marcey Zwiebel, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der PNC Bank, bestätigte in einer E-Mail, dass der beispiellose Anstieg der Nachfrage nach diesen Kanälen die Ursache des Problems ist. Die Websites der Bank seien nicht dafür ausgelegt, einen massiven Ansturm von Kunden auf einmal zu bewältigen, sagte Zwiebel.

Alex Mashinsky, CEO eines auf Blockketten basierenden

Finanzdienstleistungsunternehmens namens Celsius Network, sprach in einem Interview mit CoinTelegraph und sagte, dass die Systeme von Anfang an so konzipiert seien, dass sie versagen. Die Wirtschaftskrise habe die sonst verborgenen Lücken im bestehenden Bankensystem laut Bitcoin Era aufgedeckt, sagte er.

Kann Blockchain zur Rettung kommen?

Und während wir Bitcoin wegen seiner mangelnden Skalierbarkeit immer wieder in Stücke reißen, haben die Banken gezeigt, dass auch sie nicht in der Lage sind, mit der steigenden Nachfrage zu skalieren. Obwohl die Regierung alles tut, was sie kann, um sicherzustellen, dass niemand wegen der Ineffizienz des Bankensystems außen vor bleibt, indem sie die Schecks physisch ausdruckt, zeigt dies, dass wir nicht das Beste aus dem machen, was die Technologie zu bieten hat, behauptete er.

Mashinsky kommentiert, was seiner Meinung nach die dringend notwendige Einführung von Blockketten im Bereich der Finanzdienstleistungen behindert, und meint, dies liege daran, dass die Blockkettentechnologie das gesamte Bankensystem reibungslos machen kann. Wenn alles nahtlos und reibungslos funktioniert, werden die US-Banken nicht in der Lage sein, ihren Kunden höhere Zinsen zu berechnen.

Mashinsky ist der Meinung, dass die US-Regierung, wenn sie sicherstellen wollte, dass der gesamte Prozess der Stimulus-Auszahlungen ohne Schluckauf abläuft, ein ähnliches Konzept wie JPMCoin oder Waage hätte annehmen können. Das Problem liege also nicht in der Technologie, sondern in der überholten Wahrnehmung, die in Zukunft geändert werden müsse, schloss er.