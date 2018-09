Die Kombination aus Bitcoin und Coins

Die Kombination dieser beiden Faktoren ist es, die typischerweise einen „Bull Run“ in jeder Aktie oder jedem Wertpapier erzeugt. Andere Investoren, die beobachten, was vor sich geht, beginnen auch, sich der Party anzuschließen und kaufen die Aktie auf, weil sie es sehen,

Hey, jeder will diesen Limonadenbestand. Früher waren es $9/Aktie und jetzt sind es $20/Aktie! Ich sollte da auch mitmachen!

Dinge wie Bitcoin Code sind wichtig

Was die Dinge jedoch auf den Punkt bringt, ist die Tatsache, dass Leute wie John, die die Aktien für 9 $/Aktie gekauft haben, anfangen können, nervös zu werden. An einem bestimmten Punkt erkennt John, dass die „geldplus“ bestätigt Bitcoin Code ist Fake Leute innehalten und sich fragen werden: „Warum zum Teufel zahle ich 20$+/Aktie für diese Limonaden-Stand-Gesellschaft? Schließlich wird der Preis der Limonadenstandfirma einen Punkt erreichen, an dem neue Investoren nicht mehr auf den Markt kommen wollen, weil sie den Wert der Aktie für sie als viel zu teuer empfinden. Nehmen wir an, $21 ist die Schwelle, an der die Bitcoin Code Leute die Entscheidung treffen, dass der Preis der Aktie für eine Limonaden-Stand-Firma einfach viel zu hoch ist, egal wie gut sie ist! (Lesen Sie auch: Kryptowährungen verstehen: Game of Thrones Edition)

Eine Verschiebung würde auf dem Markt eintreten.

Die „Kaufaufträge“ würden rasch abnehmen. Diejenigen, die die Aktien für 20 $ gekauft haben, werden erkennen, dass es kaum Spieler auf dem Markt gibt, die bereit sind, sie für über diesem Preis zu kaufen. Diejenigen wie John, die die Aktie für 9 $ gekauft haben und das Gefühl haben, dass der Preis der Limonade einen Wendepunkt erreicht, werden mehr als wahrscheinlich um die 20 $/Aktienpreisgrenze verkaufen. Warum nicht? Das ist ein solider Gewinn für John. (Siehe mehr: Ist es zu spät, Bitcoin zu kaufen und ist es zu spät, um in Kryptowährung zu investieren?)

Ein kaskadierender Effekt

Technische Analyse, Diagramme, Do Charts & Technical Analysis Really Work?, Technische Analyse Really Work?, Krypto-Währungshandelsleitfaden

Andere wie John werden versuchen, an der 20 $-Preisgrenze zu verkaufen, aber sie werden feststellen, dass die Menge der Leute, die bereit sind, sie zu diesem Preis zu kaufen, fast verschwunden ist. Jetzt gibt es nur noch diejenigen, die bereit sind, den Limonadenstand für 19 $ zu kaufen, aber diejenigen, die diesen Bestand gerade für 20 $ gekauft haben, können in Panik geraten. Sie konnten diesen Vorrat betrachten, den sie $20 zahlten und beachten, dass er jetzt für $19 geht und dann zu selbst denkt,

Oh je, ich habe gerade 20 Dollar für etwas bezahlt, das schon für 19 Dollar geht! Was ist hier los?

Die meisten von ihnen beginnen, ein wenig in Panik zu geraten, sobald alle $19 Käufer trocken sind und der Marktpreis auf $18 steigt, danach werden sie anfangen, ihre Aktien ebenfalls mit Verlust zu verkaufen, weil sie lieber diesen 10%igen Verlust (von $20 bis $18) nehmen würden, als zu riskieren, dass der Preis den ganzen Weg hinunter zu $10 oder $11 geht, wo sie einen viel steileren Verlust nehmen würden. (Siehe auch: Analyse des Kryptowährungsrisikos: Bestehende Münzen vs. ICO)