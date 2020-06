dForce Hacker gibt gestohlenes Geld bei anhaltender Projektkritik zurück

Der Hacker, der am 19. April 25 Millionen Dollar in Krypto-Währung des dezentralisierten Finanzprotokolls (DeFi, dForce) gestohlen hat, hat das Geld zurückgegeben. Die meisten Anzeichen deuten darauf hin, dass dies darauf zurückzuführen ist, dass der Bitcoin Profit versehentlich Daten durchsickern ließ, die zur Aufdeckung seiner Identität hätten führen können. dForce hat trotz zunehmender Kritik an seinen Sicherheitspraktiken keine klärenden Erklärungen abgegeben.

Etherscan-Daten zeigen, dass der Hacker am 21. April alle Token geleert hat, die er an einer Adresse mit der Bezeichnung „Lendf.me admin“ erhalten hatte. Lendf.me ist der Name des plattformspezifischen Teils des dForce-Netzwerks.

Mindao Yang, der Gründer von dForce, bestätigte, dass die Gelder zurückgegeben wurden und an ihre rechtmäßigen Eigentümer neu verteilt werden.

Doch während es für die Opfer des Angriffs nach einem glücklichen Ende aussieht, erheben viele Gemeindemitglieder ihre Stimme, um das Projekt zu kritisieren.

Der Hacker der DForce versucht zu verhandeln, nachdem er angeblich seine Identität preisgegeben hat

Ein Klon von einer anderen Plattform. In der DeFi-Gemeinschaft betrachten viele dForce als Klon einer anderen, bekannteren Plattform namens Compound.

Anthony Sassano, Mitbegründer von Ethhub, veröffentlichte nach den Ereignissen einen ironischen Tweet:

„Jetzt, da der Hacker die Gelder an dForce zurückgegeben hat, ist es an der Zeit, dass dForce den Code an Compound zurückgibt.“

Taylor Monahan, CEO des Brieftaschenunternehmens Ethereum, mycrypto.com, erzählte Cointelegraph eine ähnliche Geschichte:

„DForce ist anscheinend ein ziemlich einfacher Klon der älteren Verträge von Compound, außer dass sie einige Tokens erlaubten, die Compound nicht erlaubte.

Money On Chain kündigte die Einführung der Rif On Chain DeFi-Plattform an

Die Kritik von Brian Kerr, CEO des Multiplattform-Projekts DeFi, Kava Labs, war noch schärfer: