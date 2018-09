Der bemerkenswerte Ausreißer ist Ripple: Es ist sehr unternehmerisch und ein Netzwerk und nicht nur eine Währung. In Zukunft könnte es vielleicht die Matrix werden, durch die alle oder fast alle Kryptowährungstransaktionen laufen.

Abgesehen von Ripple besteht die größte Rivalität zwischen Bitcoin und Ethereum, und letzteres hofft, Bitcoin bald als Marktführer bei der Marktkapitalisierung zu übernehmen.

Bitcoin Cash und Litecoin können als Währungen zusammengefasst werden, die so konzipiert sind, dass sie eher für den Austausch als für das Sparen / Investieren optimiert sind.

Aus diesen grundlegenden Gründen kann es sinnvoll sein, die fünf in drei Gruppen einzuteilen:

Ripple

Bitcoin und Ethereum

Wenn es um eine technische Analyse der Marktpreise geht, ist die Geschichte komplexer. Die folgende Grafik zeigt Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Ripple in US-Dollar vom 1. März bis September 2017.

Während alle von ihnen in diesem Zeitraum stark zugenommen haben, ist zu beachten, dass Ripple immer noch weit unter dem höchsten Preis liegt, den es am 17. Mai erreichte, während die anderen (wahren) Kryptowährungen alle im Sommer 2017 weiter gestiegen sind. Bitcoin und Ethereum haben kontinuierlich neue Höchststände erreicht, während Litecoin immer noch von seinem Höchststand abweicht, was aus der untenstehenden Grafik ersichtlich ist:

Die Preisbewegungen der letzten sechs Monate scheinen darauf hinzudeuten, dass unsere Kategorisierung nach Gruppen Gültigkeit hat. Beachten Sie auch, dass die Kryptowährungen mit der niedrigeren Marktkapitalisierung eine stärkere Volatilität aufweisen, was auch nicht verwunderlich ist, da illiquide Anlagen typischerweise volatiler sind.

Geringfügige Kryptowährungen

Wenn Sie erwägen, ein langfristiger Investor in Kryptowährung zu werden, lohnt es sich, darüber nachzudenken, einen Teil der weniger bekannten Währungen zu kaufen, die dann möglicherweise noch dominanter werden. Bei Investitionen in sehr riskante Portfolios werden die besten Gewinne oft aus spektakulären Gewinnen in nur einem oder zwei Positionen erzielt. Daher könnte ein Portfolio von kleinen Investitionen in die kleineren Kryptowährungen ein großes Potenzial haben.

Wenn Sie sich entscheiden, in weniger bekannte Kryptowährungen zu investieren, ist es sehr wichtig, dass Sie Ihre eigene Forschung betreiben. Eine Liste der 100 wichtigsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung finden Sie hier. In der Zwischenzeit möchten wir einige dieser kleineren Alternativen hervorheben, von denen wir glauben, dass sie sich von der Masse abheben könnten.

Golem – basiert auf einem Netzwerk, in dem jeder Geld verdienen kann, indem er seine ungenutzte Computerleistung über eine Cloud vermietet. Jetzt die 27. größte Währung nach Marktkapitalisierung.

Monero – beworben als praktisch unzerstörbar mit einem beispiellosen Sicherheitsniveau. Jetzt die 8. größte Währung nach Marktkapitalisierung.

Storj – die Währung eines blockkettenbasierten Cloud-Speichersystems, bei dem die Währung als Gegenleistung für die Bereitstellung von Speicherplatz ausgegeben wird.