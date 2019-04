Bestehende E-Mail Konten ändern

Mit Ihrem Microsoft-Konto können Sie Microsoft-Dienste und -Abonnements wie Xbox Live, Outlook.com, OneDrive, Skype und Windows 10 über ein einziges Konto verwalten. Sie können Ihrem Microsoft-Konto bis zu 10 E-Mail-Adressen oder Telefonnummern hinzufügen. E-Mail-Adressen und Telefonnummern, die mit Ihrem Microsoft-Konto verknüpft sind, werden als Aliase bezeichnet und verwenden dieselben Kontakte, Online-Speicher, Abonnements und Kontoeinstellungen. Mit jedem Alias können Sie sich bei allen Ihren Windows 10-Geräten und -Diensten anmelden, die ein Microsoft-Konto verwenden. Ihre Aliase teilen sich ein einziges Passwort, und Sie können mit jedem ein E-Mail senden und empfangen. Ihr Hauptalias ist der Benutzername, mit dem Sie sich bei Ihrem Konto anmelden, der Benutzername, der auf Ihren Windows 10-Geräten angezeigt wird, und wie Sie den Empfängern per E-Mail angezeigt werden.

Änderungen an den E-Mail-Adressen oder Telefonnummern (Aliase) vornehmen

Sie können Änderungen an den E-Mail-Adressen oder Telefonnummern (Aliase) vornehmen, die Ihrem Microsoft-Konto zugeordnet sind. Hier sind einige Gründe, warum Sie Änderungen vornehmen sollten: Sie möchten eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinzufügen oder entfernen. Sie können die Microsoft Konto Email Adresse ändern und sich eine alternative Adresse ausdenken. Du möchtest dich mit einer anderen E-Mail-Adresse oder Telefonnummer anmelden. Sie möchten, dass auf Ihren Windows 10-Geräten ein anderer Benutzername angezeigt wird. Du möchtest eine E-Mail-Adresse, die du anderen Unternehmen oder anderen Personen geben kannst, die nicht verwendet werden können, um sich bei deinem Konto anzumelden oder auf deine Daten zuzugreifen. Du hast beim Einloggen die Nachricht „Welches Konto möchtest du verwenden“ erhalten.

Outlook-E-Mail-Konto ändern

Wenn Sie versuchen, Ihr Outlook-E-Mail-Konto zu ändern oder Ihr E-Mail-Passwort zu ändern, lesen Sie unter Hinzufügen oder Entfernen eines E-Mail-Alias in Outlook.com oder Ändern oder Aktualisieren Ihres E-Mail-Passworts. Informationen zum Ändern, welches Konto E-Mails in Outlook.com sendet, finden Sie unter Hinzufügen Ihrer anderen E-Mail-Konten zu Outlook.com. Wenn Sie Fragen zu Ihrem E-Mail-Konto haben, finden Sie weitere Informationen unter Hilfe zu Outlook.com. In den folgenden Abschnitten finden Sie die Schritte, die Sie zum Ändern der E-Mail-Adresse oder Telefonnummer für Ihr Microsoft-Konto durchführen müssen. Wählen Sie diejenige aus, die am besten zu Ihrem Szenario passt.